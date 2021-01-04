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Россия — Канада: дата и время начала матча 1/2 финала МЧМ-2021, где смотреть бесплатно

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Россия vs Канада: полуфинал МЧМ-2021. Фото IIHF
Россия vs Канада: полуфинал МЧМ-2021. Фото IIHF
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Сборные России и Канады проведут полуфинал молодежного чемпионата мира-2021 в Эдмонтоне в ночь с 4 на 5 января по московскому времени.

Время начала матча — 2.00 (мск) вторника, 5 января.

Смотреть игру Россия — Канада в прямом эфире можно будет на Первом канале. Трансляция будет доступна на ТВ и онлайн (на этой странице).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Канада. Начало — 2.00 5 января.

Календарь матчей, расписание и пары плей-офф, результаты игр группового турнира и турнирные таблицы — в разделе МЧМ-2021.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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