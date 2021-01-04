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Коннор Макмайкл — о матче с Канадой: «Мы все знаем, что поставлено на карту»

05:13

Нападающий сборной Канады Коннор Макмайкл понимает важность матча 1/2 финала МЧМ против России. Игра состоится во вторник, 5 января, и начнется в 2.00 по московскому времени.

— Думаю, мы все знаем, что поставлено на карту, ??- цитирует Vancouver Courier Макмайкла. — Мы все взволнованы. Нужно просто держать свои нервы под контролем, оставаться расслабленными и играть в свою игру. Если сделаем это и будем придерживаться планов, все будет в порядке.

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