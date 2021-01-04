Игорь Ларионов: «Ребята захватили сердца болельщиков. Мы хотим, чтобы эта история продолжалась»

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов считает, что главным в полуфинальном матче МЧМ против сборной Канады будет дисциплина.

— Как обыграть Канаду? Первое — это дисциплина, — ответил Ларионов. — Чтобы мы избегали моментов, которые приводят к удалениям. Второе — проявить наш русский характер, сыграть друг за друга. Естественно, не потерять хладнокровие. Сыграть в хоккей, который очень трудно остановить. Когда мы двигаем шайбу, играем в пас, ни один соперник ничего не сможет с нами поделать. Мы чувствуем поддержку от родителей, друзей, болельщиков. Рейтинги у МЧМ большие. Ребята захватили сердца многих болельщиков. Мы хотим, чтобы эта история продолжалась. Все горят желанием отыграть сильный матч и выйти в финал.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Канада. Начало — 2.00 5 января.

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(Михаил Скрыль)