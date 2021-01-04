Чинахов: «Не спрашивал у Хартли, как обыграть Канаду. Наши тренеры сами знают»

Нападающий молодежной сборной России Егор Чинахов перед полуфинальным матчем МЧМ со сборной Канады признался, что соскучился по игре. Хоккеист не играл в 1/4 финала против Германии.

— Состояние хорошее, мне уже лучше, — сказал Чинахов. — Эпизод с травмой? Выходил «один в ноль», неудачно упал и врезался в борт.

Завтра будет раскатка, тренерский штаб решит, в составе я или нет. Приму любое их решение.

Очень соскучился по игре. Переживал за парней в четвертьфинале и в группе со шведами. Остается только выходить и показывать себя.

Контрольный матч с Канадой получился хорошим, но где-то не реализовали свои моменты. Тогда было начало сбора после карантина. Еще не все втянулись. Сейчас все в полной боевой готовности. Будем выигрывать.

Тяжелее играть с закрытыми сборными? Да, это чувствуется. Не привыкли к такому хоккею. Но это не оправдание. Надо находить лазейки и выигрывать такие матчи.

Матч с Канадой станет очень интересным и для нас, и для болельщиков. Это всегда важное противостояние. В полуфинале с любой командой нужно выходить и биться до конца.

Боб Хартли пишет, поздравляет с победой, спрашивает, как у меня нога. Приятно, что беспокоится. Как обыграть Канаду, у него не спрашивал. Наши тренеры сами знают.

(Михаил Скрыль)