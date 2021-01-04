«Между нашими странами немного вражды». Канадский хоккеист рассказал об отношении к полуфиналу МЧМ против России

Защитник молодежной сборной Канады Джейми Драйсдейл перед 1/2 финала МЧМ против России отметил важность противостояния. Игра состоится во вторник, 5 января, и начнется в 2.00 по московскому времени.

— С таким соперником всегда хорошо играешь. Между нашими странами есть небольшое чувство вражды, это только делает игру лучше, — цитирует Vancouver Courier Драйсдейла. — Мы играли друг с другом в финале прошлого года. Хотим оставаться там, где находимся, и мы, очевидно, хотим стать чемпионами. Говоря это, они будут чувствовать, что им есть что доказать.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Канада. Начало — 2.00 5 января.

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