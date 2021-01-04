Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Туриньи сравнил игру российской молодежки на МЧМ-2021 и МЧМ-2020

05:40
Теги:

Главный тренер молодежной сборной Канады Андре Туриньи перед 1/2 финала МЧМ против России отметил, что нынешняя российская команда играет в другом стиле, чем при Валерии Брагине в прошлом году.

— Это день и ночь. Другой стиль, другая философия, другая цель в игре, — цитирует Vancouver Courier Туриньи. — Им нравится владеть шайбой, они много перестраиваются, у них хорошая игра на прорыве. Они по-прежнему очень аккуратны в защите, быстры.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир