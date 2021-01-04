Туриньи сравнил игру российской молодежки на МЧМ-2021 и МЧМ-2020

Главный тренер молодежной сборной Канады Андре Туриньи перед 1/2 финала МЧМ против России отметил, что нынешняя российская команда играет в другом стиле, чем при Валерии Брагине в прошлом году.

— Это день и ночь. Другой стиль, другая философия, другая цель в игре, — цитирует Vancouver Courier Туриньи. — Им нравится владеть шайбой, они много перестраиваются, у них хорошая игра на прорыве. Они по-прежнему очень аккуратны в защите, быстры.