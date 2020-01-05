Тренер сборной России Игорь Ларионов — о финале МЧМ против Канады.

— Финальный матч — то, к чему все шли все эти годы. Видно, что ребята отошли от вчерашней эмоциональной встречи. Это главное. Они размялись и готовы дать хороший бой.

— Канада сильно изменилась с тех 6:0?

— Это уже другая команда, по сравнению с тем, что была тогда. Но и сборная России изменилась. Матч обещает быть интересным. Мы еще посмотрим пару видео канадцев и будем готовы к вечеру. В любом случае это будет праздник хоккея. Россия — Канада в финале — это всегда прекрасно.

— У Аскарова не пошло со шведами? И насколько важно угадать с вратарем?

— Можно говорить все, что угодно про Аскарова. Но это было вчера. В любом случае — у нас два сильных вратаря. Даже три.

— Что может стать ключевым?

— Дисциплина — номер один. Все, кто выйдет на лед, должны провести лучший матч в своей жизни. Каждый должен отдать часть себя и выложить все, что у них есть. Все, что осталось. Потому что копить энергию уже нет смысла. Понятно, что все устали и эмоционально, и физически, но это же молодежь — они быстро восстанавливаются.

— Вы рассказывали, что перед матчем со шведами показывали хоккеистам исторические моменты — духоподъемные. Что это были за матчи?

— Мы показывали моменты, но делали акцент на игре команды. Иметь в команде определяющих личностей — очень хорошо. Но личности должны работать на команду. Весь вопрос был в том, чтобы показать, насколько командный дух может быть залогом успеха. И такие видео мы показывали, чтобы ребята поняли, насколько важно убрать свое эго в одно место, показав характер, дисциплину и командный дух.

— Вы сказали, что успокоили ребят. Но и после Канады говорили так же. А с США ничего не получилось.

— Разные вещи. Вчера была очень массивная игра. В плане того, насколько она эмоциональная в плане хоккея и той игры, которую ребята показали. Мы играли против очень сильной команды. Которая играет в принципе в такой же хоккей. Контроль шайбы, игра на атаку. Но тот матч уже в истории. И важно было сделать то, что мы сегодня сделали. Чтобы ребята пропотели, размялись. Мы сделали гимнастику на льду, для того чтобы парни не сидели в телефонах в отеле. И мы сделали все возможное, чтобы они могли развеяться, не потеряв то, что у них есть на последний матч.

— Канадцы играли вчера позже, но все решили в первом периоде. В плане восстановления будет у кого-то преимущество?

— Не самый легкий матч был у Канады. Но и не самый трудный. При счете 3:0 у финнов было подавляющее преимущество. Как я это видел. Именно по игре. К сожалению, ошибки вратаря сказались. Но все большие победы достаются в трудной борьбе. И чем нам тяжелее, тем слаще победа. Мы готовы к любой ситуации. Россия — Канада — лучшее, что есть в хоккее. (Игорь Еронко)