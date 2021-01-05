В матче 1/2 финала молодежного чемпионата мира-2021 в Эдмонтоне сборная Канады крупно победила Россию — 5:0.

В первом периоде счет открыл Алекс Ньюхук (0:59), для фиксации гола потребовалась помощь видеоарбитров. Также в стартовой 20-минутке отличились Коннор Макмайкл (10:33) и Коул Перфетти (15:05).

Во втором периоде четвертый гол канадцев провел Брэйден Шнайдер (24:09). Позже лайнсмены после просмотра повтора зафиксировали офсайд у россиян в атаке с ответной шайбой — и взятие ворот было отменено.

В заключительной 20-минутке гол в пустые ворота забил Дилан Козенс (58:31).

Видеообзор матча России и Канады опубликован на YouTube-канале Федерации хоккея России.