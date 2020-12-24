Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов ответил на вопросы журналистов после поражения от Канады (0:1) в выставочном матче перед молодежным чемпионатом мира.

— Товарищеские матчи для этого и предусматриваются, чтобы посмотреть разные сочетания, — сказал Ларионов. — Мы не хотели использовать яркие звенья в первой товарищеской игре. Безусловно, мы играли против сильного соперника. Поэтому стоит сделать скидку на то, что ребята должны адаптироваться к этому темпу. Отдадим должное сборной Канаде, которая играет в хороший, агрессивный, компактный хоккей.

Может быть, не все сегодня проявили себя ярко, но в целом репетиция удалась, несмотря на поражение. Сделаем выводы, посмотрим, что можно сделать, чтобы команда была более динамичной и результативной.

Первое звено? У нас есть план «В» и план «С». Нужно проанализировать матч. В ближайшие 48 часов решим, как мы выйдем против США. Очень важно понимать, как эти перемены повлияют на ребят. Хуснутдинов, Подколзин и Амиров играли вместе весь сбор. Первый матч — сложный для всех. Пока не будем делать поспешных выводов. У нас есть люди, которые могут играть в разных сочетаниях, создавая хорошую «химию». Давайте будем терпеливы в этом вопросе, и дадим время тренерскому штабу, чтобы определить состав на первый матч чемпионата мира.

(Михаил Скрыль)