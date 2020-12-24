Аскаров признан лучшим игроком сборной России в матче с Канадой

Молодежная сборная России проиграла команде Канады в контрольном матче перед стартом чемпионата мира-2021 в Эдмонтоне (0:1). Лучшим игроком матча в составе российской команды был признан вратарь Ярослав Аскаров. Он отыграл первые два периода и не пропустил ни одной шайбы. На третий период Аскаров уступил место в воротах Артуру Ахтямову.

Аскаров надежен — но до конца матча хвалить не будем!#CANRUS pic.twitter.com/oBJoLjTuHG — Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) December 24, 2020

Молодежный чемпионат мира по хоккею-2021 пройдет в Эдмонтоне с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года. Сборная России стартует на турнире в ночь на 26 декабря матчем с США. Также ее соперники по группе — Чехия, Австрия и Швеция.

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