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Россия — Германия: Воронков забросил шайбу после смены вратаря у немцев

18:57
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Нападающий молодежной сборной России Дмитрий Воронков забросил шестую шайбу в матче МЧМ против Германии.

Воронков забросил на первой минуте третьего периода, голевой пас у Кирилла Марченко, который набрал 5 (2+3) очков в матче.

Перед началом третьей 20-минутки Германия сменила вратаря: вместо Хендрика Хане на лед вышел Тобиас Анчичка.

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