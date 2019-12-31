Россия — Германия: Воронков забросил шайбу после смены вратаря у немцев
18:57
Нападающий молодежной сборной России Дмитрий Воронков забросил шестую шайбу в матче МЧМ против Германии.
Воронков забросил на первой минуте третьего периода, голевой пас у Кирилла Марченко, который набрал 5 (2+3) очков в матче.
Перед началом третьей 20-минутки Германия сменила вратаря: вместо Хендрика Хане на лед вышел Тобиас Анчичка.
38 секунд потребовалось, чтобы пробить нового голкипера сборной Германии! Первым же броском в 3-м периоде забиваем!#RUSGER pic.twitter.com/hvPuQWmQxm— Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) December 31, 2019
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