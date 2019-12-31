Нападающий молодежной сборной России Дмитрий Воронков забросил шестую шайбу в матче МЧМ против Германии.

Воронков забросил на первой минуте третьего периода, голевой пас у Кирилла Марченко, который набрал 5 (2+3) очков в матче.

Перед началом третьей 20-минутки Германия сменила вратаря: вместо Хендрика Хане на лед вышел Тобиас Анчичка.