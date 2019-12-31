Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Россия — Германия: онлайн-трансляция матча МЧМ-2020 — в 17.00

14:30
Теги:

Во вторник, 31 декабря, сборная России на молодежном чемпионате мира в Чехии сыграет с Германией, начало — в 17.00 (мск). Трансляция матча доступна на официальном сайте ФХР.

Для россиян эта игра станет заключительной на групповом турнире после поражения от Чехии (3:4), победы над Канадой (6:0) и поражения от США (1:3).

В случае поражения от Германии Россия останется без плей-офф МЧМ-2020 (все расклады перед последним днем группового турнира — здесь).

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

Опрос

проголосовало: 22158
Все опросы
Как сборная России по хоккею выступит на МЧМ-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир