Россия — Германия: онлайн-трансляция матча МЧМ-2020 — в 17.00
14:30
Во вторник, 31 декабря, сборная России на молодежном чемпионате мира в Чехии сыграет с Германией, начало — в 17.00 (мск). Трансляция матча доступна на официальном сайте ФХР.
Для россиян эта игра станет заключительной на групповом турнире после поражения от Чехии (3:4), победы над Канадой (6:0) и поражения от США (1:3).
В случае поражения от Германии Россия останется без плей-офф МЧМ-2020 (все расклады перед последним днем группового турнира — здесь).
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020
Опрос
проголосовало: 22158Все опросы
Как сборная России по хоккею выступит на МЧМ-2020?
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...