Во вторник, 31 декабря, сборная России на молодежном чемпионате мира в Чехии сыграет с Германией, начало — в 17.00 (мск). Трансляция матча доступна на официальном сайте ФХР.

Для россиян эта игра станет заключительной на групповом турнире после поражения от Чехии (3:4), победы над Канадой (6:0) и поражения от США (1:3).

В случае поражения от Германии Россия останется без плей-офф МЧМ-2020 (все расклады перед последним днем группового турнира — здесь).