Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Россия — Германия, четвертьфинал МЧМ-2021: время начала матча, где смотреть трансляцию бесплатно

08:00
Сборная России: четвертьфинал МЧМ-2021 — с Германией. Фото IIHF
Сборная России: четвертьфинал МЧМ-2021 — с Германией. Фото IIHF
Теги:

Сборные России и Германии проведут матч 1/4 финала молодежного чемпионата мира-2021 по хоккею в субботу, 2 января. Игра в Эдмонтоне (Канада) начнется в 20.00 (мск).

Смотреть трансляцию четвертьфинала Россия — Германия можно на Первом канале — в прямом эфире на ТВ, а также онлайн — на сайте (на этой странице) и YouTube-канале.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Германия.

Сборная России на МЧМ-2021 одержала три победы при одном поражении. Соперниками команды Игоря Ларионова в группе B, в которой она заняла второе место, были США (5:3), Чехия (0:2), Австрия (7:1) и Швеция (4:3 ОТ).

Сборная Германии стала третьей в группе A. Она проиграла Финляндии (3:5) и Канаде (2:16), а затем победила Словакию (4:3 ОТ) и Швейцарию (5:4).

Все расклады на плей-офф молодежного чемпионата мира-2021 — в одном материале. Календарь матчей, расписание и пары четвертьфиналистов, результаты игр группового турнира и турнирные таблицы — в разделе МЧМ-2021.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Опрос

проголосовало: 5396
Все опросы
Как Россия сыграет с Германией в четвертьфинале МЧМ-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир