Сборные России и Германии проведут матч 1/4 финала молодежного чемпионата мира-2021 по хоккею в субботу, 2 января. Игра в Эдмонтоне (Канада) начнется в 20.00 (мск).

Смотреть трансляцию четвертьфинала Россия — Германия можно на Первом канале — в прямом эфире на ТВ, а также онлайн — на сайте (на этой странице) и YouTube-канале.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Германия.

Сборная России на МЧМ-2021 одержала три победы при одном поражении. Соперниками команды Игоря Ларионова в группе B, в которой она заняла второе место, были США (5:3), Чехия (0:2), Австрия (7:1) и Швеция (4:3 ОТ).

Сборная Германии стала третьей в группе A. Она проиграла Финляндии (3:5) и Канаде (2:16), а затем победила Словакию (4:3 ОТ) и Швейцарию (5:4).

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