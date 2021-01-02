Сборная России считается фаворитом четвертьфинальной игры молодежного чемпионата мира с Германией.

Коэффициент на победу команды Игоря Ларионова у букмекеров составляет 1,04, тогда как успех немецкой сборной оценивается 27,0.

Вместе с тем специализированные компании котируют вариант «Обе команды забьют» как 1,33, а вариант нет — 3,10.

Статистика матчей Россия — Германия на МЧМ-2021: 2 игры, 2 победы россиян — 7:0 29 декабря 2012-го, 6:1 31 декабря 2019 года.

Матч 1/4 финала МЧМ-2021 Россия — Германия в Эдмонтоне пройдет в субботу, 2 января. Время начала встречи — 21.00 (мск).

Трансляцию игры России и Германии можно смотреть на Первом канале (ТВ и интернет), «СЭ» проведет текстовый онлайн.

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