Сборные России и Германии проведут в субботу, 2 января, матч 1/4 финала молодежного чемпионата мира-2021 в Эдмонтоне.

На МЧМ российские и немецкие молодежки играли дважды в рамках группового турнира. Оба раза сборная России оформляла крупные победы: 29 декабря 2012 года — 7:0, 31 декабря 2019-го — 6:1.

В первом случае голами отмечались Никита Кучеров, Наиль Якупов, Даниил Жарков, Альберт Яруллин и Ярослав Косов (хет-трик). Во второй встрече у россиян забивали Кирилл Марченко (дубль), Григорий Денисенко, Павел Дорофеев (дубль), Дмитрий Воронков, у немцев — Нино Киндер.

На МЧМ-2021 три хоккеиста сборной Германии входят в число лучших бомбардиров. Это Тим Штюцле (5 голов + 5 передач, 10 очков), Йон Петерка (4+6, 10), Флориан Элиас (3+5, 8). Больше баллов за результативность набрали только американец Тревор Зеграс (6+7, 13) и каналец Дилан Козенс (6+5, 11). Лучший из россиян — Родин Амиров (2+4, 6).

Сборная Германии стала третьей в группе A — проиграла Финляндии (3:5) и Канаде (2:16), победила Словакию (4:3 ОТ) и Швейцарию (5:4). Россияне закончили предварительный раунд чемпионата на втором месте в группе B — их соперниками были США (5:3), Чехия (0:2), Австрия (7:1) и Швеция (4:3 ОТ).

Матч Россия — Германия можно смотреть в прямом эфире на Первом канале (ТВ и интернет). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — 20.00 (мск) 2 января.

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