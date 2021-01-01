Сборная России проведет матч 1/4 финала молодежного чемпионата мира-2021 по хоккею против Германии вечером субботы, 2 января, по московскому времени. Игра в Эдмонтоне (Канада) на арене Rogers Place начнется в 20.00 (мск).

Матч Россия — Германия в прямом эфире покажет Первый канал. Видео трансляция будет доступна на ТВ, а также онлайн — на интернет-сайте (на этой странице) и YouTube-канале.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Германия.

Все расклады на плей-офф молодежного чемпионата мира-2021 — в одном материале. Календарь матчей, расписание и пары четвертьфиналистов, результаты игр группового турнира и турнирные таблицы — в разделе МЧМ-2021.