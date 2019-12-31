Стал известен состав сборной России на матч молодежного чемпионата мира против Германии. Встреча начнется в 17:00 мск.

Ворота будет защищать Ярослав Аскаров.

Первое звено: Романов — Галенюк, Денисенко (к) — Хованов — Соколов;

Второе звено: Пыленков — Замула, Дорофеев — Морозов — Александров;

Третье звено: Мисюль — Журавлев, Марченко — Воронков — Подколзин;

Четвертое звено: Малышев, Соркин — Круглов — Грошев.