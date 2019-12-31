Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Россия — Германия: Аскаров будет защищать ворота

16:04
Теги:

Стал известен состав сборной России на матч молодежного чемпионата мира против Германии. Встреча начнется в 17:00 мск.

Ворота будет защищать Ярослав Аскаров.

Первое звено: Романов — Галенюк, Денисенко (к) — Хованов — Соколов;

Второе звено: Пыленков — Замула, Дорофеев — Морозов — Александров;

Третье звено: Мисюль — Журавлев, Марченко — Воронков — Подколзин;

Четвертое звено: Малышев, Соркин — Круглов — Грошев.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

Опрос

проголосовало: 4857
Все опросы
Сборная России выйдет в плей-офф МЧМ-2020 по хоккею?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир