Россия — Германия: Аскаров будет защищать ворота
16:04
Стал известен состав сборной России на матч молодежного чемпионата мира против Германии. Встреча начнется в 17:00 мск.
Ворота будет защищать Ярослав Аскаров.
Первое звено: Романов — Галенюк, Денисенко (к) — Хованов — Соколов;
Второе звено: Пыленков — Замула, Дорофеев — Морозов — Александров;
Третье звено: Мисюль — Журавлев, Марченко — Воронков — Подколзин;
Четвертое звено: Малышев, Соркин — Круглов — Грошев.
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