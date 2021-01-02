Россия вырвала победу у Германии и вышла в полуфинал МЧМ-2021

Молодежная сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира для игроков не старше 20 лет. Команда Игоря Ларионова в четвертьфинале в упорной борьбе одолела команду Германии со счетом 2:1.

Счет в матче открыл Василий Пономарев, который в первом периоде в меньшинстве реализовал выход один на один. Во втором периоде преимущество россиян увеличил Данил Башкиров.

В третьем периоде немцы сократили отставание в счете, имели несколько опасных моментов, но Ярослав Аскаров отстоял свои ворота.

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

1/4 финала

Россия U20 — Германия U20 — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Пономарев — 3 (мен., Чистяков, Бардаков), 9:06 — 1:0. Башкиров — 1 (Афанасьев, Грицюк), 28:27 — 2:0. Элиас — 4, 43:24 — 2:1.

Вратари: Аскаров — Бугль (58:59).

Штраф: 10 — 4.

Броски: 27 (8+10+9) — 19 (3+8+8).

Судьи: Ковальски, Меннити.

2 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».