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Кожевников — о победе России в 1/4 финала МЧМ: «Важен результат, а каким был счет — особого значения не имеет»

00:07
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал итоги матча молодежной сборной России против Германии (2:1) в четвертьфинале МЧМ.

— В том, что матч предстоит тяжелый — было ясно изначально. Немцы являются очень «крепким орешком», у них несколько очень перспективных ребят. Между прочим, трое из них до игры входили в число пяти самых результативных игроков чемпионата мира. На данном этапе — важен результат, а каким при этом был счет — особого значения не имеет. Команда Игоря Ларионова задачу на этот матч решила — выиграла его и вышла в полуфинал. Ждем соперника и будет болеть за нашу сборную.

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