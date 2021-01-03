Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал итоги матча молодежной сборной России против Германии (2:1) в четвертьфинале МЧМ.

— В том, что матч предстоит тяжелый — было ясно изначально. Немцы являются очень «крепким орешком», у них несколько очень перспективных ребят. Между прочим, трое из них до игры входили в число пяти самых результативных игроков чемпионата мира. На данном этапе — важен результат, а каким при этом был счет — особого значения не имеет. Команда Игоря Ларионова задачу на этот матч решила — выиграла его и вышла в полуфинал. Ждем соперника и будет болеть за нашу сборную.