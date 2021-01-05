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Россия — Финляндия, матч за бронзу МЧМ-2021: когда игра, время начала и где смотреть трансляцию

12:15
Россия сыграет против Финляндии в матче за третье место на МЧМ-2021. Фото IIHF
Россия сыграет против Финляндии в матче за третье место на МЧМ-2021. Фото IIHF
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В ночь на 6 января сборная России сыграет в матче за бронзовые медали молодежного чемпионата мира-2021. Соперник — команда Финляндии, начало матча — в 1.30 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча в прямом эфире можно на Первом канале (ТВ и сайт, на этой странице). Также видео онлайн будет доступно бесплатно на сайте ФХР (подробности на этой странице).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры Россия — Финляндия. Начало — 1.30 6 января (мск).

На групповом турнире МЧМ Россия победила США (5:3), Австрию (7:1) и Швецию (4:3 ОТ), а также проиграла Чехии со счетом 0:2. В 1/4 финала команда Игоря Ларионова была сильнее Германии (2:1), а в полуфинале разгромно уступила Канаде — 0:5.

Финляндия в группе А победила Германию (5:3), Швейцарию (4:1) и Словакию (6:0), проиграв только Канаде — 1:4. На стадии четвертьфинала финны одержали волевую победу над Швецией со счетом 3:2, а в полуфинале проиграли США — 3:4.

Календарь матчей, расписание и пары плей-офф, результаты игр и турнирные таблицы — в разделе МЧМ-2021.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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