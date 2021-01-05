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Россия — Финляндия, матч за 3-е место МЧМ-2021: прогноз

15:00
Сборная Финляндии в 1/2 финала уступила США — 3:4, а Россия проиграла Канаде — 0:5. Фото IIHF
Сборная Финляндии в 1/2 финала уступила США — 3:4, а Россия проиграла Канаде — 0:5. Фото IIHF
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Сборные России и Финляндии встретятся в игре за бронзу молодежного чемпионата мира-2021 по хоккею в Эдмонтоне (Канада). Матч пройдет в ночь на среду, 6 января, по московскому времени. Начало — 1.30 (мск).

Шансы команд на победу котируются букмекерами одинаково, специализированные компании не выделяют явного фаворита матча за 3-е место. Коэффициент на выигрыш финнов в основное время — 2,44, россиян — 2,45. Успех Суоми в овертайме или серии буллитов котируется как 1,90, а команды Игоря Ларионова — 1,91.

Незначительно разнятся также оценки букмекеров в вариантах, кто забросит первую и последнюю шайбы: 1,86 — Финляндию, 1,87 — Россия. Прогноз «Обе команды забьют» имеет коэффициент 1,12, а исход «Нет» в этом пункте, по мнению экспертов, — 5,60.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча за 3-е место между сборными России и Финляндии.

Календарь матчей, расписание и пары плей-офф, результаты игр и турнирные таблицы — в разделе МЧМ-2021.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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