Россия делит последнее место с Австрией по игре в большинстве на МЧМ-2021
Сборная России уступила команде Чехии на молодежном чемпионате мира со счетом 2:0. Россияне ни разу не смогли реализовать большинство.
В двух первых матчах турнира у России было пять попыток разыграть лишнего, но ни одна из них не увенчалась успехом. По этому показателю россияне делят последнее место вместе со сборной Австрии, которая пока сыграла только одну встречу на турнире.
Отметим, что в следующем матче России предстоит сыграть как раз против Австрии.
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