Сегодня в Чехии стартует самый ожидаемый новогодний турнир — молодежный чемпионат мира. И уже в первый день сыграет сборная России. Причем, команда Валерия Брагина начнет МЧМ игрой с хозяевами турнира — командой Чехии. Россияне и вся группа B играют в городе Острава.

Стартовый матч турнира пройдет на «Острава Арена» и начнется в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет прямую трансляцию матча Чехия — Россия на МЧМ.

Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России.

Вместе с Россией и Чехией в группе B играю сборные Канады, США и Германии. Следующую игру россияне проведут 28 декабря против Канады.

Турнирное положение и расписание МЧМ — здесь.