Россия — Чехия: прямая трансляция матча МЧМ — в 17.00
15:55
Сегодня в Чехии стартует самый ожидаемый новогодний турнир — молодежный чемпионат мира. И уже в первый день сыграет сборная России. Причем, команда Валерия Брагина начнет МЧМ игрой с хозяевами турнира — командой Чехии. Россияне и вся группа B играют в городе Острава.
Стартовый матч турнира пройдет на «Острава Арена» и начнется в 17.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет прямую трансляцию матча Чехия — Россия на МЧМ.
Матчи сборной России на МЧМ-2020 на своих сайтах показывают Первый канал и Федерация хоккея России.
Вместе с Россией и Чехией в группе B играю сборные Канады, США и Германии. Следующую игру россияне проведут 28 декабря против Канады.
Турнирное положение и расписание МЧМ — здесь.
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