Россия — Чехия: статистика матчей сборных на МЧМ
Сборные России и Чехии играли друг против друга на молодежных чемпионатах мира 21 раз. Заметный перевес на стороне россиян — 15 побед при 5 поражениях, еще в одной игре была зафиксирована ничья.
Единственный раз победитель в матче Россия — Чехия не был выявлен на МЧМ-1993 — 1:1, тогда ничейные исходы еще не были исключены.
Самая крупная победа России над Чехией — 7:2 на МЧМ-2006, а самый результативный матч — 8:3 на МЧМ-2011. Обе игры прошли в новогодний вечер 31 декабря.
Предыдущая игра россиян с чехами завершилась победой соперника — 4:3 в группе МЧМ-2020.
Матчи сборных России и Чехии на молодежных чемпионатах мира
|
Дата
|
Страна
|
Тренер
|
Стадия
|
Счет
|
30.12.1992
|
Швеция
|
Юрий Моисеев
|
Гр.турнир
|
1:1
|
28.12.1993
|
Чехия
|
Геннадий Цыгуров
|
Гр.турнир
|
5:1
|
27.12.1994
|
Канада
|
Игорь Дмитриев
|
Гр.турнир
|
4:3
|
26.12.1995
|
США
|
Игорь Дмитриев
|
Гр.турнир
|
3:5
|
04.01.1996
|
США
|
Игорь Дмитриев
|
Матч за 3-е место
|
4:1
|
04.01.1997
|
Швейцария
|
Петр Воробьев
|
Матч за 3-е место
|
4:1
|
01.01.1998
|
Финляндия
|
Петр Воробьев
|
1/2 финала
|
5:1
|
04.01.2000
|
Швеция
|
Петр Воробьев
|
Финал
|
0:1 Б
|
27.12.2004
|
США
|
Сергей Герсонский
|
Гр.турнир
|
4:1
|
31.12.2005
|
Канада
|
Сергей Михалев
|
Гр.турнир
|
7:2
|
26.12.2006
|
Швеция
|
Евгений Попихин
|
Гр.турнир
|
3:2
|
02.01.2008
|
Чехия
|
Сергей Немчинов
|
1/4 финала
|
4:1
|
02.01.2009
|
Канада
|
Сергей Немчинов
|
1/4 финала
|
5:1
|
31.12.2009
|
Канада
|
Владимир Плющев
|
Гр.турнир
|
5:2
|
31.12.2010
|
США
|
Валерий Брагин
|
Гр.турнир
|
8:3
|
02.01.2012
|
Канада
|
Валерий Брагин
|
1/4 финала
|
2:1 ОТ
|
31.12.2014
|
Канада
|
Валерий Брагин
|
Гр.турнир
|
1:4
|
26.12.2015
|
Финляндия
|
Валерий Брагин
|
Гр.турнир
|
2:1 Б
|
26.12.2017
|
США
|
Валерий Брагин
|
Гр.турнир
|
4:5
|
28.12.2018
|
Канада
|
Валерий Брагин
|
Гр.турнир
|
2:1
|
26.12.2019
|
Канада
|
Валерий Брагин
|
Гр.турнир
|
3:4
Итого: 15=1-5, шайбы 76-42.
Матч Россия — Чехия на МЧМ-2021 в Эдмонтоне начнется в 5.30 28 декабря по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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