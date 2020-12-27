Сборная России проведет второй матч на молодежном чемпионате мира-2021 по хоккею. Соперник команды Игоря Ларионова — сборная Чехии.

Игра Россия — Чехия пройдет в Эдмонтоне (Канада) на арене Rogers Place утром понедельника, 28 декабря, по московскому времени. Начало встречи — 5.30 (мск).

Смотреть матч Россия — Чехия в прямом эфире можно на Первом канале — по ТВ, а также онлайн на сайте (на этой странице) и YouTube-канале. Начало трансляции — 5.25 (мск) 28 декабря.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Чехия.

В первой игре на МЧМ-2021 россияне победили США — 5:3 (26 декабря). Чехи были разгромлены Швецией — 1:7 (27 декабря).

В групповом турнире сборная России также сыграет с Австрией (30 декабря) и шведами (31 декабря).

Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021.