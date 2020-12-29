Россия — Австрия: дата и время матча МЧМ-2021, где смотреть трансляцию бесплатно
Сборная России проведет третий матч на молодежном чемпионате мира-2021 по хоккею в среду, 30 декабря. Соперник — команда Австрии.
Игра Россия — Австрия состоится утром 30 декабря по московскому времени. Начало встречи — в 5.30.
Смотреть матч Россия — Австрия в прямом эфире можно на Первом канале — по ТВ, а также онлайн на сайте (на этой странице) и YouTube-канале. Начало трансляции — в 5.25 (мск) 30 декабря.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Австрия.
В первой встрече на МЧМ-2021 сборная России победила команду США со счетом 5:3, затем проиграла Чехии — 0:2. В групповом турнире команда Игоря Ларионова также сыграет против Швеции 31 декабря.
Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021.
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
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