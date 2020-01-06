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Романов установил два российских рекорда на МЧМ-2020

00:56
Защитник сборной России Александр Романов. Фото ФХР
Защитник сборной России Александр Романов. Фото ФХР
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В финальном матче молодежного чемпионата мира против Канады (3:4) защитник сборной России Александр Романов отметился голевой передачей и установил новый рекорд результативности для российских игроков обороны.

Лучший защитник прошлого МЧМ в 14 встречах набрал 14 (2+12) очков. Предыдущий обладатель лучшего результата чемпион мира-2011 Дмитрий Орлов, выступающий ныне за «Вашингтон», отметился 13 (1+12) баллами в 13 играх.

Самые результативные защитники сборной России на МЧМ:

Игрок

Турниры

И

О (Г+П)

Александр Романов

2019, 2020

14

14 (2+12)

Дмитрий Орлов

2010, 2011

13

13 (1+12)

Егор Рыков

2016, 2017

14

10 (2+8)

Максим Чудинов

2008, 2009, 2010

20

10 (2+8)

Никита Нестеров

2012, 2013

14

9 (2+7)

Иван Проворов

2015, 2016

14

9 (0+9)

Романов в очередной раз завершил матч с положительным показателем полезности и обновил российский рекорд «+/-» на молодежных чемпионатах мира. Результат защитника ЦСКА «+18», тогда как Александр Овечкин и Денис Гребешков имели полезность «+16».

Самые полезные игроки сборной России на МЧМ:

Игрок

Турниры

Матчи

+/-

Александр Романов

2019, 2020

14

+18

Александр Овечкин

2003, 2004, 2005

18

+16

Денис Гребешков

2001, 2002, 2003

20

+16

Александр Полушин

2002, 2003

13

+15

Максим Балмочных

1998, 1999

14

+15

Федор Тютин

2002, 2003

13

+14

Евгений Кузнецов

2010, 2011, 2012

20

+14

Никита Филатов

2008, 2009, 2010

20

+13

С таким показателем полезности как и Романов завершали молодежную карьеру канадцы Найджел Доус, позже принявший гражданство Казахстана, и Брэйден Шенн. Полезнее выступали только шведские близнецы Седины (причем Хенрик остается обладателем фантастического рекорда — «+21») и финн Вилле Покка.

Самые полезные игроки в истории МЧМ:

Игрок

Сборная

Матчи

+/-

Хенрик Седин

Швеция

20

+21

Вилле Покка

Финляндия

20

+20

Даниэль Седин

Швеция

20

+20

Найджел Доус

Канада

12

+18

Брэйден Шенн

Канада

13

+18

Александр Романов

Россия

14

+18

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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