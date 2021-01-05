Олимпийский чемпион в составе сборной Канады Ши Уэбер заявил, что хотел поспорить с россиянином Александром Романовым на исход матча 1/2 финала молодежного чемпионата мира между командами России и Канады.

«Мы занимались в тренажерном зале и обсуждали предстоящий матч. Он не казался уверенным в положительном исходе. Так что, наверное, придется найти для спора кого-то еще», — приводит слова Уэбера TSN.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Канада. Начало — 2.00 5 января.

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