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Романов отказался спорить с Уэбером на исход полуфинала МЧМ Россия — Канада

00:18
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Олимпийский чемпион в составе сборной Канады Ши Уэбер заявил, что хотел поспорить с россиянином Александром Романовым на исход матча 1/2 финала молодежного чемпионата мира между командами России и Канады.

«Мы занимались в тренажерном зале и обсуждали предстоящий матч. Он не казался уверенным в положительном исходе. Так что, наверное, придется найти для спора кого-то еще», — приводит слова Уэбера TSN.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Канада. Начало — 2.00 5 января.

Календарь матчей, расписание и пары плей-офф, результаты игр группового турнира и турнирные таблицы — в разделе МЧМ-2021.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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