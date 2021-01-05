Романов отказался спорить с Уэбером на исход полуфинала МЧМ Россия — Канада
00:18
Олимпийский чемпион в составе сборной Канады Ши Уэбер заявил, что хотел поспорить с россиянином Александром Романовым на исход матча 1/2 финала молодежного чемпионата мира между командами России и Канады.
«Мы занимались в тренажерном зале и обсуждали предстоящий матч. Он не казался уверенным в положительном исходе. Так что, наверное, придется найти для спора кого-то еще», — приводит слова Уэбера TSN.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Канада. Начало — 2.00 5 января.
Календарь матчей, расписание и пары плей-офф, результаты игр группового турнира и турнирные таблицы — в разделе МЧМ-2021.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю