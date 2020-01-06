Романов и Лафренье — в символической сборной МЧМ-2020
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5 января сборная Канады обыграла Россию (4:3) в матче финала молодежного чемпионата мира-2020. Стала известная символическая сборная турнира. В нее попал защитник команды Валерия Брагина Александр Романов.
Полностью сборная лучших игроков МЧМ-2020 выглядит следующим образом:
вратарь — Джоэл Хофер (Канада);
защитники — Расмус Сандин (Швеция), Александр Романов (Россия);
нападающие — Барретт Хейтон, Алексис Лафренье (оба — Канада), Самуэль Фагемо (Швеция).
Самым ценным игроком турнира был признан Лафренье.
Media All Stars— Corey Pronman (@coreypronman) January 5, 2020
G Joel Hofer
D Rasmus Sandin
D Alexander Romanov
F Samuel Fagemo
F Barrett Hayton
F Alexis Lafreniere
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