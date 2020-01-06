5 января сборная Канады обыграла Россию (4:3) в матче финала молодежного чемпионата мира-2020. Стала известная символическая сборная турнира. В нее попал защитник команды Валерия Брагина Александр Романов.

Полностью сборная лучших игроков МЧМ-2020 выглядит следующим образом:

вратарь — Джоэл Хофер (Канада);

защитники — Расмус Сандин (Швеция), Александр Романов (Россия);

нападающие — Барретт Хейтон, Алексис Лафренье (оба — Канада), Самуэль Фагемо (Швеция).

Самым ценным игроком турнира был признан Лафренье.