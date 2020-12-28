Роман Ротенберг подвел итоги поражения России от Чехии на МЧМ-2021

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг отметил, что Чехия в матче группового турнира МЧМ-2021 против России (2:0) сыграла грамотно и самоотверженно в обороне.

«Мне кажется, эта игра была очень похожа на матч прошлогоднего чемпионата мира, когда чехи обыграли нашу сборную со счетом 4:3, — цитирует Ротенберга «РИА Новости». — Чехи сыграли грамотно тактически, создали максимально сложные условия для сборной России, не удалось найти ключ к обороне соперника, к этим капканам, колючим проволокам, которые они выставили. Здесь важна дальнейшая работа тренерского штаба, здесь много моментов, которые можно сейчас улучшить, чтобы побеждать в следующих матчах, учитывая плей-офф. Надо идти вперед так, как было на прошлом чемпионате мира.

Сборная Чехии — максимально неудобный соперник, это касается и взрослой сборной, всегда с чехами игры складываются очень сложно. Соперник сыграл очень самоотверженно, все шайбы ловили на себя, они после поражения от сборной Швеции были прижаты к стенке, здесь надо отдать им должное. В то же время сборной России нужно учиться на ошибках и двигаться вперед. Следующая игра самая важная, все только начинается.".