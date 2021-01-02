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Роман Ротенберг: «Никто не рассчитывал на легкую игру»

2 января 2021, 23:38
2 января. Эдмонтон. Россия — Германия — 2:1. Фото ФХР.
2 января. Эдмонтон. Россия — Германия — 2:1. Фото ФХР.
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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг оценил игру молодежной сборной России в четвертьфинале МЧМ-2021 против команды Германии (2:1).

«Никто не рассчитывал на легкую игру, все понимали, как много сил нужно на выход в полуфинал. Это первая игра плей-офф, самая сложная игра, — сказал Ротенберг ТАСС. — В плей-офф совершенно другой хоккей, другой уровень сопротивления. Главное сейчас — это победа и то, что мы сделали шаг вперед, впереди полуфинал.

Команда привыкла играть вечерние матчи, а сейчас игра начиналась в 10:00 по местному времени. Эта игра была важна во всех отношениях, в хоккее не бывает все гладко, это всегда преодоление трудностей. У сборной Германии одна пятерка забила 12 голов на этом чемпионате мира, а с учетом сегодняшнего гола уже 13. Так что никакой недооценки соперника не было, мы готовились к очень серьезной игре.

Нам сейчас не надо обсуждать нашего возможного соперника по полуфиналу. Сборная России всегда выходит побеждать в матче с любым соперником. Никакого другого результата для нас не существует, здесь должно быть меньше разговора и больше дела».

Полуфинальные матчи пройдут в ночь на 5 января.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10400227

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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