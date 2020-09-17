Роман Ротенберг: «МЧМ на 99,9 процента состоится в срок, будет пузырь в Эдмонтоне»

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о ситуации с проведением хоккейных матчей и турниров.

— Мы хотим провести матчи в Петербурге на открытом воздухе, но есть экономический аспект. Будем общаться с «Газпромом» и Роспотребнадзором, если разрешат 100-процентную посещаемость, то будем работать. Это коммерческий проект, в прошлый раз получили прибыль. Финская федерация уверяет, что Евротур состоится.

По МЧМ: мне вчера прислали сообщение, на 99,9 процента он состоится в срок, будет пузырь в Эдмонтоне. По болельщикам пока ничего нельзя сказать. Ситуация меняется каждый день, но их хотелось бы видеть на турнире. (Михаил Зислис)