Роднина заступилась за хоккеистов молодежной сборной России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась по поводу критики сборной России по хоккею из-за неудачи на МЧМ.

«Сваливать все только на ребят и тренера, который, по сути, выполняет эту функцию несколько недель в году, проще всего. А вот сделать выводы и что-то менять — это то, чем должны заниматься федерация, министерство спорта и люди, которые работают в этом направлении. В первую очередь ответственность должна нести федерация и ее руководство, потому что когда все хорошо, то все хорошо, а когда плохо — спортсменов в интернете по-всякому склоняют. Причем это, как правило, делают те люди, которые на коньках стоять не умеют или играть в хоккей. У нас все лучшие специалисты — диванные болельщики», — цитирует Роднину «РИА Новости».

Напомним, чемпионом стала сборная США, которая в финале обыграла Канаду со счетом 2:0. Сборная России заняла 4-е место, проиграв Финляндии со счетом 1:4. В последний раз российская команда выигрывала МЧМ в 2011 году.