Роднина прокомментировала оскорбительный баннер финского фаната на МЧМ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказался по поводу оскорбительного баннера в адрес россиян.

На протяжении всего МЧМ в перерывах трансляций показывали болельщиков команд, которые подключались к эфиру удаленно. Один из финских фанатов показал в камеру плакат, на котором было написано оскорбление в адрес россиян.

На листе бумаги было написано «Рюсса». Так в уничижительной форме финны называют русских.

«На это обязаны обратить внимание организаторы и Международная федерация хоккея. А для спортсменов... Мало ли что кричат, на это спортсмены не реагируют. Это те мелочи, на которые реагируют журналисты, публика. И должны отреагировать организаторы, — сказала Роднина РИА Новости по телефону. — Лучшая реакция — не реагировать на дураков. Это самое главное. Ведь бывают всякие люди», — цитирует Роднину «РИА Новости».

Сборная России заняла 4-е место, проиграв Финляндии со счетом 1:4. В последний раз российская команда выигрывала МЧМ в 2011 году.