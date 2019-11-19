Родион Амиров: «Многие ребята превосходят меня по физике»

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров оценил свои шансы на попадание на молодежной чемпионат мира в составе сборной России.

— Молодежная Суперсерия — это мой первый крупный турнир в составе сборной, — приводит слова Амирова The Hockey News. — Конечно, я нервничал. Но это был очень хороший опыт для меня.

Я еще должен доказать, что способен играть на таком уровне. Многие ребята превосходят меня по физике, так что я должен добиться доверия тренерского штаба.

Конечно, очень помогает, что я получаю шанс в КХЛ. Большая честь играть за клуб из родного города. Но не стоит думать, что в «Салавате» дают какие-то послабления парню из Уфы. Каждый раз нужно доказывать свое право выходить в составе.