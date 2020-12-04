«Рейнджерс» не отпустит Какко и Лафренье на МЧМ-2021

Нападающие «Рейнджерс» Каапо Какко и Алексис Лафренье не смогут принять участие в молодежном чемпионате мира.

О том, что 19-летний финн не сможет принять участие в молодежном первенстве, сообщил официальный сайт клуба.

Затем вице-президент федерации хоккея Канады Скотт Сэлмонд заявил, что первый номер драфта НХЛ-2020 19-летний нападающий не поможет канадцам на турнире.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде с 25 декабря по 5 января.