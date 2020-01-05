Рене Фазель: «Возможно, изменим принцип формирования групп на МЧМ»

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал ситуацию, сложившуюся на МЧМ-2020: в группе B играли Россия, Канада, США, Чехия и Германия, а в группе А — Швеция, Финляндия, Швейцария, Словакия и Казахстан, что сделало их неровными.

Группы формировались на основе финальных мест команд на МЧМ-2019. Тогда Канада и Швеция вылетели в четвертьфинале.

— Я согласен с тем, что группы в этом году получились не очень ровными. Возможно, мы изменим принцип формирования групп, введя рейтинг молодежных сборных на основе выступлений за несколько лет. Но это будет решать Комитет ИИХФ по соревнованиям. С другой стороны, это уникальная ситуация, случившаяся из-за того, что Швейцария заняла в прошлом году четвертое место. Уже через год группы будут более ровными. (Игорь Еронко)