Раздевалка сборной России перед полуфиналом МЧМ-2021 против Канады
20:43
Молодежная сборная России поспорит с Канадой за право сыграть в финале молодежного чемпионата мира. Российская команда сыграет в этой встрече в белой форме.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Канада. Начало — 2.00 5 января.
Календарь матчей, расписание и пары плей-офф, результаты игр группового турнира и турнирные таблицы — в разделе МЧМ-2021.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю