Раздевалка сборной России перед полуфиналом МЧМ-2021 против Канады

Молодежная сборная России поспорит с Канадой за право сыграть в финале молодежного чемпионата мира. Российская команда сыграет в этой встрече в белой форме.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Канада. Начало — 2.00 5 января.

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