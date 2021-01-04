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Раздевалка сборной России перед полуфиналом МЧМ-2021 против Канады

20:43
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Молодежная сборная России поспорит с Канадой за право сыграть в финале молодежного чемпионата мира. Российская команда сыграет в этой встрече в белой форме.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Канада. Начало — 2.00 5 января.

Календарь матчей, расписание и пары плей-офф, результаты игр группового турнира и турнирные таблицы — в разделе МЧМ-2021.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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