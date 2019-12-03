Расширенный состав молодежной сборной России для подготовки к МЧМ-2020

Стал известен расширенный состав молодежной сборной России U20 (игроки до 20 лет) для участия в учебно-тренировочном сборе перед молодежным чемпионатом мира. Традиционный турнир пройдет с 26 декабря 2019 по 5 января 2020 в Остраве и Тршинце (Чехия).

Для участия в сборе вызваны 28 игроков:

вратари — Ярослав Аскаров (СКА), Амир Мифтахов («Ак Барс»), Даниил Исаев («Локомотив»).

защитники — Данила Галенюк (СКА), Михаил Гордеев (ХК «Сочи»), Даниил Журавлев («Ак Барс»), Егор Замула («Калгари Хитмен»), Никита Зоркин («СКА-Нева»), Антон Малышев («Буран»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Даниил Пыленков («Витязь»), Александр Романов (ЦСКА), Сергей Телегин («Югра»).

нападающие — Никита Александров («Шарлоттаун Айлендерс»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Максим Грошев («Нефтехимик»), Григорий Денисенко («Локомотив»), Павел Дорофеев («Металлург»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все — СКА), Егор Соколов («Кейп-Бретон Иглз»), Никита Ртищев, Максим Соркин (оба — ЦСКА), Лев Комиссаров («Звезда»), Илья Круглов («Динамо» М), Александр Хованов («Монктон Уайлдкэтс»), Захар Шабловский («Спартак»).

Команда приступит к тренировкам в УТЦ «Новогорск» 10 декабря. В программе сбора — занятия на льду и в тренажерном зале.

19 декабря сборная России U20 отправится в Краварже (Чехия), где проведет заключительный этап подготовки. 21 и 23 декабря российские хоккеисты сыграют товарищеские матчи против команд Казахстана и Словакии. 26 декабря команда стартует на чемпионате мира матчем против сверстников из Чехии.

Расписание матчей сборной России на групповом этапе МЧМ-2020:

26 декабря 17.00 (мск), Чехия-Россия

28 декабря 21.00, Россия-Канада

29 декабря 21.00, США-Россия

31 декабря 17.00, Россия-Германия

Четвертьфинальные матчи турнира пройдут 2 января, полуфинальные — 4 января. 5 января состоятся финал и матч за бронзу МЧМ.