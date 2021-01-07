Рафаил Ишматов считает, что философия советского хоккея давно утрачена

Бывший главный тренер молодежной сборной России Рафаил Ишматов оценил игру команды на МЧМ-2021. Россияне заняли четвертое место.

«У нас давно утрачена философия советского хоккея и вообще нет единого стиля игры, — цитируют Ишматова «Известия». — Как раз того, о котором говорит Ларионов. Отрадно, что он хочет его вернуть. Но на уровне молодежной сборной это не сделаешь. Начинать надо с детско-юношеских школ. В распоряжение тренеров первой и молодежных сборных хоккеисты попадают уже сложившимися игроками. Можно поправить какие-то отдельные моменты в их тактике, но глобально ребят не перестроишь.

Это и сказалось сейчас. На групповом этапе удавалось еще сделать какие-то наброски той игры, которую хотел Ларионов. Но на более высоком уровне в полуфинале против канадцев всё рассыпалось. Потому что канадцы изучили наши матчи и подготовились к игре. А у нас не настолько до автоматизма доведены взаимодействия, чтобы под давлением такого соперника не сломаться. Выстраивать подобный хоккей нужно не один год и на всех уровнях — от детских школ до первой сборной".

Выиграла турнир сборная США. Второй стала команда Канады. На третьем месте сборная Финляндии.