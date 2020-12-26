Радость сборной России после победы над США: видео из раздевалки

В распоряжении «СЭ» появилось видео из раздевалки молодежной сборной России после первого матча на МЧМ-2021, в котором она переиграла США (5:3). На нем запечатлена концовка командного ритуала: собравшись в круг, игроки, тренерский штаб и персонал три раза кричат «Россия».

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Раздевалка молодежной сборной России после победы над США на МЧМ-2021 pic.twitter.com/igraGaGoLi — Спорт-Экспресс (@sportexpress) December 26, 2020

В составе сборной России отличились Василий Пономарев, оформивший дубль, а также Захар Бардаков, Илья Сафонов и Егор Чинахов.

Свой следующий матч Россия на турнире сыграет рано утром 28 декабря против сборной Чехии.