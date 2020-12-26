Радость сборной России после победы над США: видео из раздевалки
В распоряжении «СЭ» появилось видео из раздевалки молодежной сборной России после первого матча на МЧМ-2021, в котором она переиграла США (5:3). На нем запечатлена концовка командного ритуала: собравшись в круг, игроки, тренерский штаб и персонал три раза кричат «Россия».
В составе сборной России отличились Василий Пономарев, оформивший дубль, а также Захар Бардаков, Илья Сафонов и Егор Чинахов.
Свой следующий матч Россия на турнире сыграет рано утром 28 декабря против сборной Чехии.
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