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Радость сборной России после победы над США: видео из раздевалки

26 декабря. Эдмонтон. Россия — США — 5:3. Фото ИИХФ.
26 декабря. Эдмонтон. Россия — США — 5:3. Фото ИИХФ.
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В распоряжении «СЭ» появилось видео из раздевалки молодежной сборной России после первого матча на МЧМ-2021, в котором она переиграла США (5:3). На нем запечатлена концовка командного ритуала: собравшись в круг, игроки, тренерский штаб и персонал три раза кричат «Россия».

В составе сборной России отличились Василий Пономарев, оформивший дубль, а также Захар Бардаков, Илья Сафонов и Егор Чинахов.

Свой следующий матч Россия на турнире сыграет рано утром 28 декабря против сборной Чехии.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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