Бывший форвард сборной России Андрей Николишин — о выступлении российской «молодежки» на чемпионате мира.

—Что касается матча с Германией — может ли на подопечных Брагина сказаться психологическое давление? Или они легко решат проблему выхода из группы после дня отдыха?

— У нас сильная группа, в которой не приходится говорить о разбросе сил, пять команд претендуют на выход в плей-офф. Поэтому прессинг ощущают все сборные. Россия уже оказалась на этом уровне. Если вы не умеете справляться с психологическим давлением, то вам нечего делать на чемпионате мира.

— Учитывая нынешнее состояние национальной команды, с кем бы ей не стоило пересекаться уже в четвертьфинале?

— Пусть соперник думает, с кем ему не хотелось бы встречаться, пусть он боится сборную России. А нам должно быть все равно, будь то шведы, финны, словаки или швейцарцы, — цитирует Николишина RT.

Сегодня россияне на молодежном чемпионате мира сыграют с командой Германии. Начало в 17.00 по московскому времени.