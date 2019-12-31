«Пусть соперник боится сборную России». Николишин — об МЧМ
Бывший форвард сборной России Андрей Николишин — о выступлении российской «молодежки» на чемпионате мира.
—Что касается матча с Германией — может ли на подопечных Брагина сказаться психологическое давление? Или они легко решат проблему выхода из группы после дня отдыха?
— У нас сильная группа, в которой не приходится говорить о разбросе сил, пять команд претендуют на выход в плей-офф. Поэтому прессинг ощущают все сборные. Россия уже оказалась на этом уровне. Если вы не умеете справляться с психологическим давлением, то вам нечего делать на чемпионате мира.
— Учитывая нынешнее состояние национальной команды, с кем бы ей не стоило пересекаться уже в четвертьфинале?
— Пусть соперник думает, с кем ему не хотелось бы встречаться, пусть он боится сборную России. А нам должно быть все равно, будь то шведы, финны, словаки или швейцарцы, — цитирует Николишина RT.
Сегодня россияне на молодежном чемпионате мира сыграют с командой Германии. Начало в 17.00 по московскому времени.
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https://russian.rt.com/sport/article/703597-mchm-hokkei-rossiya-nikolishin