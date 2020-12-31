«Пускай на себя посмотрит этот Хольц». Известный эксперт заявил о провокациях шведов в матче с Россией

Трехкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился впечатлениями от матча России и Швеции (4:3 ОТ) на молодежном чемпионате мира.

— Хорошо начали, так как и нужно было против шведов играть, — сказал Бадюков «СЭ». — Очень рад, что у нас продолжило играть и первое звено, и Вася Подколзин. Пускай там не засчитали шайбу, но он свои движения и стиль использовал по полной. Тяжело кого-то выделить сегодня в команде. Аскаров, ему и штанги помогали. Тот же Абрамов, который очень здорово второй матч сыграл, заработал удаление, Три шайбы в большинстве забросили. Амиров, Хуснутдинов много моментов имели. Шведам по катанию не уступали.

— Нападающий молодежной сборной Швеции Александр Хольц сказал, что они мастеровитее, а Россия грязно играла. Как это можно прокомментировать?

— Пускай на себя посмотрит этот Хольц и все остальные, как они выпрашивают удаления, подставляются. Возникали сегодня к судейству вопросы именно по трактовке того, что шведы пытались как-то провоцировать нас, что их бьют, хотя это наш стиль игры, настоящий мужской хоккей. Шведы просто хотели в легкую зарабатывать большинство для себя. Если шведы хотят замахиваться на высокие места, надо играть в более взрослый хоккей.

— Сегодняшней победой гарантировали себе минимум второе место в группе. В 1/4 финала встретимся либо с Германией, либо со Словакией. Кто предпочтительнее?

— Если учитывать горький опыт с чехами, немцы будут более подходящими. Все равно рано или поздно с сильным соперником нужно встречаться, если замахиваться на высокие места.

Россия с 8 очками занимает первое место в группе B и не опустится ниже второго места. Швеция с 7 очками — на второй строчке.

Российская сборная гарантировала себе выход в четвертьфинал, где ее соперником станет Германия или Словакия.

(Екатерина Звенигородская)