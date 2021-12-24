После второго периода товарищеского матча молодежная сборная России уступает Канаде 3:5

Завершился второй период товарищеского матча между молодежными сборными России и Канады. Канадцы ведут со счетом 5:3.

После первого периода канадская команда вела 4:0. Отличились Мэйсон Мактавиш, Ридли Грейг, Кент Джонсон и Лукас Кормье. Во втором периоде россияне забросили три шайбы. Это сделали Никита Чибриков, Семен Демидов и Александр Пашин. У канадцев вновь забил Мактавиш, который оформил дубль.

Состав сборной России на МЧМ-2022 можно посмотреть здесь.

Расписание всех матчей российской сборной на молодежном чемпионате мира — по этой ссылке