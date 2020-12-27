Пономарев заявил, что Аскаров отлично сыграл в матче с США

Нападающий молодежной сборной России Василий Пономарев стал главным героем стартового матча МЧМ против американцев (5:3), забросив две шайбы. В интервью «СЭ» 18-летний форвард рассказал о победе над США, карьере и увлечении книгами.

По его словам, вратарь сборной России Ярослав Аскаров в игре с США выглядел отлично.

— Аскаров плохо сыграл или хорошо?

— Он сыграл отлично.

— Как объяснить две первые пропущенные шайбы?

— В первом случае был очень хороший трафик. Я тоже виню себя в том моменте. Я сначала проиграл вбрасывание, а потом соперник уехал мне за спину. Не скажу, что игра для меня была идеальной. Хоть я и забил два гола, есть над чем работать. К следующей игре мы должны быть намного лучше.

— Вы говорите, что личные достижения не имеют значения. Но 8 минут игрового времени — не слишком ли мало для вас?

— Мне кажется, побольше было. Минут 13. Нужно посмотреть статистику.

— Мы смотрим по официальному протоколу.

— Не знаю. У нас другая статистика.

— А 13 минут — нормально?

— Да. Каждый делает свой вклад в победу.

Полностью интервью Пономарева