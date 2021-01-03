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Пономарев считает, что раннее начало матча с Германией не повлияло на сборную России

04:40
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Нападающий молодежной сборной России Василий Пономарев после победы над Германией в 1/4 финала МЧМ (2:1) рассказал, как команда готовилась к игре.

— Начало было неплохое, — сказал Пономарев. — Вчера мы пораньше легли. Думаю, часов в 8-8.30 вся команда уже спала. Вчера была ранняя тренировка, чтобы подготовиться к сегодняшней игре. Время матча не повлияло на нашу схему игры. Может, переволновались сильно — первая игра плей-офф, важное событие. Сейчас с каждой игрой будем наращивать темп.

(Михаил Скрыль)

Полностью пресс-конференция Понормарева

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