Нападающий молодежной сборной России Василий Пономарев прокомментировал победу над сборной США (5:3) в первом матче группового этапа МЧМ-2021.

18-летний Пономарев, который отметился дублем, был признан лучшим игроком встречи в составе сборной России.

— Матч получился напряженным, — сказал Пономарев. — Вне зависимости от того, что второй период был за нами, есть моменты, над которыми надо работать. Завтра у нас выходной. Постараемся пересмотреть некоторые детали, чтобы в концовке не было просадки, и мы все 60 минут играли на максимуме.

Не так много игрового времени? Мне кажется, мы играем достаточно. А самый созидательный хоккей — простой. Зачем придумать что-то новое, если можно просто это сделать? Как показывает игра, мы можем действовать просто и получать результат.

Матчи с Канадой и США ничем не отличались. Просто у нас было больше времени акклиматизироваться. Но это только первая игра. Нам надо двигаться вперед и много над чем работать. Нас запомнят только по последней игре.

28 декабря команда Игоря Ларионова сыграет с Чехией.

(Михаил Скрыль)