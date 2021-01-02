Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Пономарев: «Чистый сделал фетисовский пас»

20:58
Теги:

Нападающий молодежной сборной России Василий Пономарев подвел итог первого периода четвертьфинала МЧМ-2021 против команды Германии. Пономарев стал автором первого забитого гола, убежав один на один с вратарем в меньшинстве.

«Повезло, что выиграли вбрасывание. Чистый (защитник Семен Чистяков — прим. «СЭ») сделал фетисовский пас. Мне оставалось решить все с вратарем. Полная импровизация, — сказал Пономарев в эфире Первого канала. — Но сто процентов довольными быть не можем. Можем играть лучше. Будем стараться больше доводить до ворот».

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир