Пономарев: «Чистый сделал фетисовский пас»

Нападающий молодежной сборной России Василий Пономарев подвел итог первого периода четвертьфинала МЧМ-2021 против команды Германии. Пономарев стал автором первого забитого гола, убежав один на один с вратарем в меньшинстве.

«Повезло, что выиграли вбрасывание. Чистый (защитник Семен Чистяков — прим. «СЭ») сделал фетисовский пас. Мне оставалось решить все с вратарем. Полная импровизация, — сказал Пономарев в эфире Первого канала. — Но сто процентов довольными быть не можем. Можем играть лучше. Будем стараться больше доводить до ворот».