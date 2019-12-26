Подколзин забил первый гол в восьмом матче на МЧМ
17:58
Форвард СКА Василий Подколзин забил первый гол за молодежную сборную России на Молодежном чемпионате мира.
Питерский армеец отличился на последних секундах большинства с передачи Александра Романова и сравнял счет (2:2). 18-летнему форварду потребовалось 8 матчей с учетом прошлого мирового первенства U20, чтобы открыть голевой счет за молодежку.
Podkolzin's goal for RUS. Romanov's first point of the tournament ??— Hockey Epic (@Hockey_Epic) December 26, 2019
Via @HeresYourReplay pic.twitter.com/NrW3eeVm26
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