Подколзин забил первый гол в восьмом матче на МЧМ

Форвард СКА Василий Подколзин забил первый гол за молодежную сборную России на Молодежном чемпионате мира.

Питерский армеец отличился на последних секундах большинства с передачи Александра Романова и сравнял счет (2:2). 18-летнему форварду потребовалось 8 матчей с учетом прошлого мирового первенства U20, чтобы открыть голевой счет за молодежку.