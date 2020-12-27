Форвард молодежной сборной России Василий Подколзин рассказал, чего он ожидает от матча с командой Чехии на МЧМ-2021.

«Чехи проиграли 1:7 шведам? Это поражение вообще ничего не значит, на турнире нет сильных и слабых команд, — цитирует игрока официальный сайт ФХР. — Просто сегодня так для них сложилось, было здесь и сейчас. Завтра будет совсем другая команда с совсем другим настроем. Мы готовимся к серьезному сопернику».

Игра Россия — Чехия пройдет в Эдмонтоне (Канада) 28 декабря. Начало матча — в 5.30 по московскому времени.